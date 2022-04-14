Gaisha AI (GAISHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gaisha AI (GAISHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gaisha AI (GAISHA) Informasjon Gaisha is an AI tool suite for navigating the complexities of the crypto and financial markets. Utilizing artificial intelligence, Gaisha is designed to decode market patterns, uncover hidden opportunities, and deliver actionable insights that empower users to make informed decisions with confidence. Gaisha's mission is to democratize advanced financial analytics, making it accessible to everyone from institutional players to independent traders Offisiell nettside: https://gaisha.app/ Teknisk dokument: https://gaisha.gitbook.io/gaisha/overview/about-gaisha-v1.0

Gaisha AI (GAISHA) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gaisha AI (GAISHA), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 18.39K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 18.39K All-time high: $ 0.00258098 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Gaisha AI (GAISHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gaisha AI (GAISHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GAISHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GAISHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GAISHAs tokenomics, kan du utforske GAISHA tokenets livepris!

GAISHA prisforutsigelse Vil du vite hvor GAISHA kan være på vei? Vår GAISHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

