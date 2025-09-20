gAInzy ($GNZ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.02999962$ 0.02999962 $ 0.02999962 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -2.77% Prisendring (7D) -9.18% Prisendring (7D) -9.18%

gAInzy ($GNZ) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har $GNZ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til $GNZ er $ 0.02999962, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har $GNZ endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -2.77% over 24 timer og -9.18% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

gAInzy ($GNZ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 23.47K$ 23.47K $ 23.47K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 26.08K$ 26.08K $ 26.08K Opplagsforsyning 899.79M 899.79M 899.79M Total forsyning 999,779,419.024844 999,779,419.024844 999,779,419.024844

Nåværende markedsverdi på gAInzy er $ 23.47K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $GNZ er 899.79M, med en total tilgang på 999779419.024844. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 26.08K.