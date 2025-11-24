Hva er AIDAUSDC

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 89.71M $ 89.71M $ 89.71M Total forsyning: $ 114.77M $ 114.77M $ 114.77M Sirkulerende forsyning: $ 114.77M $ 114.77M $ 114.77M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 89.71M $ 89.71M $ 89.71M All-time high: $ 1.13 $ 1.13 $ 1.13 All-Time Low: $ 0.780052 $ 0.780052 $ 0.780052 Nåværende pris: $ 0.781647 $ 0.781647 $ 0.781647 Lær mer om Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) pris Kjøp AIDAUSDC nå!

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Informasjon Offisiell nettside: https://gaib.ai/

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet AIDAUSDC tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange AIDAUSDC tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår AIDAUSDCs tokenomics, kan du utforske AIDAUSDC tokenets livepris!

AIDAUSDC prisforutsigelse Vil du vite hvor AIDAUSDC kan være på vei? Vår AIDAUSDC prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se AIDAUSDC tokenets prisforutsigelse nå!

Hvorfor bør du velge MEXC? MEXC er en av verdens ledende kryptobørser, og millioner av brukere verden over stoler på den. Enten du er nybegynner eller proff, så er MEXC den enkleste måten å gjøre kryptovaluta på. Over 4,000 handelspar på tvers av spot- og futuresmarkeder Raskeste tokenoppføringer blant CEX-er #1 likviditet i bransjen Laveste avgifter, støttet av kundeservice døgnet rundt 100 %+ åpenhet om tokenreserver for brukerkapital Ultralave inngangsbarrierer: kjøp krypto med bare 1 USDT

Kjøp krypto med bare 1 USDT : Den enkleste måten for krypto! Kjøp nå!