Gaib AI Dollar Alpha USDC pris i dag

Sanntids Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) pris i dag er $ 0.781647, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende AIDAUSDC til USD konverteringssats er $ 0.781647 per AIDAUSDC.

Gaib AI Dollar Alpha USDC rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 89,711,964, med en sirkulerende forsyning på 114.77M AIDAUSDC. I løpet av de siste 24 timene AIDAUSDC har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 1.13, mens tidenes laveste notering var $ 0.780052.

Kortsiktig har AIDAUSDC beveget seg -- i løpet av den siste timen og -21.80% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Gaib AI Dollar Alpha USDC (AIDAUSDC) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 89.71M
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 89.71M
Opplagsforsyning 114.77M
Total forsyning 114,772,921.187424

