Gaia (SN57) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: 24 timer lav $ 1.014 24 timer høy $ 1.062 All Time High $ 4.12 Laveste pris $ 0.934995 Prisendring (1H) +0.07% Prisendring (1D) -4.31% Prisendring (7D) -5.85%

Gaia (SN57) sanntidsprisen er $1.016. I løpet av de siste 24 timene har SN57 blitt handlet mellom et bunnivå på $ 1.014 og et toppnivå på $ 1.062, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til SN57 er $ 4.12, mens den rekordlave prisen er $ 0.934995.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har SN57 endret seg med +0.07% i løpet av den siste timen, -4.31% over 24 timer og -5.85% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Gaia (SN57) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 2.69M Volum (24 timer) -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.69M Opplagsforsyning 2.65M Total forsyning 2,650,721.438352696

Nåværende markedsverdi på Gaia er $ 2.69M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på SN57 er 2.65M, med en total tilgang på 2650721.438352696. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.69M.