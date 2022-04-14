GachaAI (GACHA) tokenomics Oppdag viktig innsikt i GachaAI (GACHA), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

GachaAI (GACHA) Informasjon GachaAI is a Solana-based application that allows users to generate new memecoins on the pump.fun platform. Users adjust a set of sliders representing characteristics such as "Cuteness," "Professionalism," "Futuristic," "Boldness," and "Elegance" to define the attributes of their desired coin. Upon clicking the "ROLL" button and paying a fee of 0.025 SOL, GachaAI generates a memecoin based on the selected parameters.

GachaAI (GACHA) Tokenomics og prisanalyse Markedsverdi: $ 6.67K Total forsyning: $ 983.44M Sirkulerende forsyning: $ 983.44M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 6.67K All-time high: $ 0 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

GachaAI (GACHA) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak GachaAI (GACHA) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet GACHA tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange GACHA tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår GACHAs tokenomics, kan du utforske GACHA tokenets livepris!

GACHA prisforutsigelse Vil du vite hvor GACHA kan være på vei? Vår GACHA prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

