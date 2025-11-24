G8DAY pris i dag

Sanntids G8DAY (G8D) pris i dag er --, med en 0.00% endring de siste 24 timene. Nåværende G8D til USD konverteringssats er -- per G8D.

G8DAY rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 101,818, med en sirkulerende forsyning på 8.80B G8D. I løpet av de siste 24 timene G8D har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.004584, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har G8D beveget seg -- i løpet av den siste timen og 0.00% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

G8DAY (G8D) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 101.82K$ 101.82K $ 101.82K Opplagsforsyning 8.80B 8.80B 8.80B Total forsyning 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0 8,800,000,000.0

Nåværende markedsverdi på G8DAY er $ 101.82K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på G8D er 8.80B, med en total tilgang på 8800000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 101.82K.