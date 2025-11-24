Fyni AI by Virtuals pris i dag

Sanntids Fyni AI by Virtuals (FYNI) pris i dag er $ 0.00048115, med en 1.78% endring de siste 24 timene. Nåværende FYNI til USD konverteringssats er $ 0.00048115 per FYNI.

Fyni AI by Virtuals rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 475,190, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FYNI. I løpet av de siste 24 timene FYNI har den blitt handlet mellom $ 0.00046728(laveste) og $ 0.00050363 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00465516, mens tidenes laveste notering var $ 0.00046728.

Kortsiktig har FYNI beveget seg -0.31% i løpet av den siste timen og -24.09% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fyni AI by Virtuals (FYNI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 475.19K$ 475.19K $ 475.19K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 475.19K$ 475.19K $ 475.19K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

