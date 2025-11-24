Fyde pris i dag

Sanntids Fyde (FYDE) pris i dag er $ 0.00425959, med en 6.28% endring de siste 24 timene. Nåværende FYDE til USD konverteringssats er $ 0.00425959 per FYDE.

Fyde rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 73,820, med en sirkulerende forsyning på 17.33M FYDE. I løpet av de siste 24 timene FYDE har den blitt handlet mellom $ 0.0039977(laveste) og $ 0.00505235 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.301155, mens tidenes laveste notering var $ 0.00290586.

Kortsiktig har FYDE beveget seg +0.00% i løpet av den siste timen og -0.03% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Fyde (FYDE) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 73.82K$ 73.82K $ 73.82K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 425.96K$ 425.96K $ 425.96K Opplagsforsyning 17.33M 17.33M 17.33M Total forsyning 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

