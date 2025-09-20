Fusion AI (FUSION) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.01321404$ 0.01321404 $ 0.01321404 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) +0.09% Prisendring (7D) -5.55% Prisendring (7D) -5.55%

Fusion AI (FUSION) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUSION blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUSION er $ 0.01321404, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUSION endret seg med -- i løpet av den siste timen, +0.09% over 24 timer og -5.55% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fusion AI (FUSION) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 42.97K$ 42.97K $ 42.97K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 42.97K$ 42.97K $ 42.97K Opplagsforsyning 975.57M 975.57M 975.57M Total forsyning 975,571,809.871786 975,571,809.871786 975,571,809.871786

Nåværende markedsverdi på Fusion AI er $ 42.97K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUSION er 975.57M, med en total tilgang på 975571809.871786. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 42.97K.