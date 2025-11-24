Furo pris i dag

Sanntids Furo (FURO) pris i dag er $ 0.0000046, med en 3.25% endring de siste 24 timene. Nåværende FURO til USD konverteringssats er $ 0.0000046 per FURO.

Furo rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 4,584.44, med en sirkulerende forsyning på 997.67M FURO. I løpet av de siste 24 timene FURO har den blitt handlet mellom $ 0.00000445(laveste) og $ 0.00000461 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00865713, mens tidenes laveste notering var $ 0.00000409.

Kortsiktig har FURO beveget seg -- i løpet av den siste timen og -8.21% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Furo (FURO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 4.58K$ 4.58K $ 4.58K Opplagsforsyning 997.67M 997.67M 997.67M Total forsyning 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333 997,674,575.7383333

