Furmula (FURM) tokenomics

Furmula (FURM) Informasjon Furmula combines the high-adrenaline world of racing with blockchain technology on the Solana network. Our decentralized GameFi platform leverages the transparency and security of blockchain to bring fair, competitive racing gameplay to all racing fans and crypto enthusiasts alike. Furmula introduces a groundbreaking gameplay model that redefines blockchain racing. Your performance and progression are directly tied to the NFTs you hold, which determine your racing tier. Each NFT unlocks unique abilities, advantages, and strategies, enhancing your competitiveness on the track. This innovative system integrates real-time race mechanics with NFT utility, creating an immersive and dynamic experience. Players must skillfully combine their NFT assets with racing strategies to climb the leaderboard and claim rewards. By merging blockchain technology with engaging gameplay, Furmula offers a unique and interactive environment for both racing enthusiasts and crypto enthusiasts alike. Offisiell nettside: https://furmula.games Teknisk dokument: https://furmulagames.gitbook.io/furmula-whitepaper Kjøp FURM nå!

Furmula (FURM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Furmula (FURM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 1.70M $ 1.70M $ 1.70M Total forsyning: $ 924.91M $ 924.91M $ 924.91M Sirkulerende forsyning: $ 752.00M $ 752.00M $ 752.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 2.09M $ 2.09M $ 2.09M All-time high: $ 0.052176 $ 0.052176 $ 0.052176 All-Time Low: $ 0.00208413 $ 0.00208413 $ 0.00208413 Nåværende pris: $ 0.00225774 $ 0.00225774 $ 0.00225774 Lær mer om Furmula (FURM) pris

Furmula (FURM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Furmula (FURM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FURM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FURM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FURMs tokenomics, kan du utforske FURM tokenets livepris!

FURM prisforutsigelse Vil du vite hvor FURM kan være på vei? Vår FURM prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FURM tokenets prisforutsigelse nå!

