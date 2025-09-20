Furmula (FURM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00229275 $ 0.00229275 $ 0.00229275 24 timer lav $ 0.00240267 $ 0.00240267 $ 0.00240267 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00229275$ 0.00229275 $ 0.00229275 24 timer høy $ 0.00240267$ 0.00240267 $ 0.00240267 All Time High $ 0.052176$ 0.052176 $ 0.052176 Laveste pris $ 0.00208413$ 0.00208413 $ 0.00208413 Prisendring (1H) -1.07% Prisendring (1D) -2.65% Prisendring (7D) -5.19% Prisendring (7D) -5.19%

Furmula (FURM) sanntidsprisen er $0.00230188. I løpet av de siste 24 timene har FURM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00229275 og et toppnivå på $ 0.00240267, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FURM er $ 0.052176, mens den rekordlave prisen er $ 0.00208413.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FURM endret seg med -1.07% i løpet av den siste timen, -2.65% over 24 timer og -5.19% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Furmula (FURM) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.73M$ 1.73M $ 1.73M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 2.13M$ 2.13M $ 2.13M Opplagsforsyning 752.00M 752.00M 752.00M Total forsyning 924,906,757.2128453 924,906,757.2128453 924,906,757.2128453

Nåværende markedsverdi på Furmula er $ 1.73M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FURM er 752.00M, med en total tilgang på 924906757.2128453. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 2.13M.