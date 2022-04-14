FUNGI (FUNGI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FUNGI (FUNGI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FUNGI (FUNGI) Informasjon Fungi is a DeFi Agentic Ecosystem with the mission to unlock the agentic economy for all. Fungi is led by the Fungi Agent, an AI-powered DeFi assistant that knows everything about decentralized finance and interacts autonomously with users accross social media networks and its own application. It also acts as the leader of the Fungi DAO and will integrate within the Fungi Studio, an agentic development environment to create and manage advanced AI Agents. Fungi is backed by reputable VCs like Outlier Ventures and Seedclub. Offisiell nettside: https://www.fungi.ag/ Kjøp FUNGI nå!

FUNGI (FUNGI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUNGI (FUNGI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.27K $ 17.27K $ 17.27K Total forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Sirkulerende forsyning: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.27K $ 17.27K $ 17.27K All-time high: $ 0.0048539 $ 0.0048539 $ 0.0048539 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FUNGI (FUNGI) pris

FUNGI (FUNGI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUNGI (FUNGI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUNGI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUNGI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUNGIs tokenomics, kan du utforske FUNGI tokenets livepris!

FUNGI prisforutsigelse Vil du vite hvor FUNGI kan være på vei? Vår FUNGI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUNGI tokenets prisforutsigelse nå!

