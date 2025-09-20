FUNGI (FUNGI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.0048539$ 0.0048539 $ 0.0048539 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.03% Prisendring (1D) -9.36% Prisendring (7D) -7.84% Prisendring (7D) -7.84%

FUNGI (FUNGI) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUNGI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUNGI er $ 0.0048539, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUNGI endret seg med +0.03% i løpet av den siste timen, -9.36% over 24 timer og -7.84% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FUNGI (FUNGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.33K$ 17.33K $ 17.33K Opplagsforsyning 999.64M 999.64M 999.64M Total forsyning 999,642,141.5079324 999,642,141.5079324 999,642,141.5079324

Nåværende markedsverdi på FUNGI er $ 17.33K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUNGI er 999.64M, med en total tilgang på 999642141.5079324. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.33K.