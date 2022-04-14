fUm cOiNn (FUM) tokenomics Oppdag viktig innsikt i fUm cOiNn (FUM), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

fUm cOiNn (FUM) Informasjon A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth. Offisiell nettside: https://fumfrens.lol Kjøp FUM nå!

fUm cOiNn (FUM) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for fUm cOiNn (FUM), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K Total forsyning: $ 926.53M $ 926.53M $ 926.53M Sirkulerende forsyning: $ 926.53M $ 926.53M $ 926.53M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 8.41K $ 8.41K $ 8.41K All-time high: $ 0.00020768 $ 0.00020768 $ 0.00020768 All-Time Low: $ 0.00000464 $ 0.00000464 $ 0.00000464 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om fUm cOiNn (FUM) pris

fUm cOiNn (FUM) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak fUm cOiNn (FUM) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUM tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUM tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUMs tokenomics, kan du utforske FUM tokenets livepris!

