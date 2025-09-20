Dagens fUm cOiNn livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens fUm cOiNn livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FUM til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUM pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FUM

FUM Prisinformasjon

FUM Offisiell nettside

FUM tokenomics

FUM Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

fUm cOiNn Logo

fUm cOiNn Pris (FUM)

Ikke oppført

1 FUM til USD livepris:

--
----
0.00%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
fUm cOiNn (FUM) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:07:53 (UTC+8)

fUm cOiNn (FUM) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+20.92%

+20.92%

fUm cOiNn (FUM) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUM blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUM er $ 0, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUM endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og +20.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

fUm cOiNn (FUM) Markedsinformasjon

$ 8.41K
$ 8.41K$ 8.41K

--
----

$ 8.41K
$ 8.41K$ 8.41K

926.53M
926.53M 926.53M

926,526,280.065529
926,526,280.065529 926,526,280.065529

Nåværende markedsverdi på fUm cOiNn er $ 8.41K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUM er 926.53M, med en total tilgang på 926526280.065529. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 8.41K.

fUm cOiNn (FUM) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på fUm cOiNn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på fUm cOiNn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på fUm cOiNn til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på fUm cOiNn til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0--
30 dager$ 0+35.77%
60 dager$ 0+21.71%
90 dager$ 0--

Hva er fUm cOiNn (FUM)

A storied meme-based token with a long history and established community. The meme originated in the Darkfarms discord by established community members. FUM token celebrates the meme and aims to grow it's community and exposure through tokenization. Our twitter account is full of content, our community is engaged and growing by the day! In the near future there may be an associated nft collection that further helps to catalyze commumity engagement and growth.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

fUm cOiNn (FUM) Ressurs

Offisiell nettside

fUm cOiNn Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil fUm cOiNn (FUM) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine fUm cOiNn (FUM) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for fUm cOiNn.

Sjekk fUm cOiNnprisprognosen nå!

FUM til lokale valutaer

fUm cOiNn (FUM) tokenomics

Å forstå tokenomics bak fUm cOiNn (FUM) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FUM tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om fUm cOiNn (FUM)

Hvor mye er fUm cOiNn (FUM) verdt i dag?
Live FUM prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FUM-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FUM til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for fUm cOiNn?
Markedsverdien for FUM er $ 8.41K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FUM?
Den sirkulerende forsyningen av FUM er 926.53M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFUM ?
FUM oppnådde en ATH-pris på 0 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FUM?
FUM så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FUM?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FUM er -- USD.
Vil FUM gå høyere i år?
FUM kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FUM prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 22:07:53 (UTC+8)

fUm cOiNn (FUM) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-20 15:35:00Bransjeoppdateringer
U.S. Spot Bitcoin ETFs See Net Inflows of $222.6 Million Yesterday
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.