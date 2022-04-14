Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fullsend Community Coin (FULLSEND), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Informasjon Offisiell nettside: https://pump.fun/coin/AshG5mHt4y4etsjhKFb2wA2rq1XZxKks1EPzcuXwpump Kjøp FULLSEND nå!

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fullsend Community Coin (FULLSEND), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 197.92K $ 197.92K $ 197.92K Total forsyning: $ 999.46M $ 999.46M $ 999.46M Sirkulerende forsyning: $ 399.46M $ 399.46M $ 399.46M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 495.20K $ 495.20K $ 495.20K All-time high: $ 0.086758 $ 0.086758 $ 0.086758 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00049547 $ 0.00049547 $ 0.00049547 Lær mer om Fullsend Community Coin (FULLSEND) pris

Fullsend Community Coin (FULLSEND) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fullsend Community Coin (FULLSEND) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FULLSEND tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FULLSEND tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FULLSENDs tokenomics, kan du utforske FULLSEND tokenets livepris!

