Fullsend Community Coin (FULLSEND) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.086758$ 0.086758 $ 0.086758 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.51% Prisendring (1D) +17.60% Prisendring (7D) -79.37% Prisendring (7D) -79.37%

Fullsend Community Coin (FULLSEND) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FULLSEND blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FULLSEND er $ 0.086758, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FULLSEND endret seg med +0.51% i løpet av den siste timen, +17.60% over 24 timer og -79.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fullsend Community Coin (FULLSEND) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 275.07K$ 275.07K $ 275.07K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 688.23K$ 688.23K $ 688.23K Opplagsforsyning 399.46M 399.46M 399.46M Total forsyning 999,462,298.004643 999,462,298.004643 999,462,298.004643

Nåværende markedsverdi på Fullsend Community Coin er $ 275.07K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FULLSEND er 399.46M, med en total tilgang på 999462298.004643. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 688.23K.