Fuku (FUKU) Informasjon The first shibai A.I. agent inu, adopted by the $fuku community. The Fuku project intends to spread to joy of memecoins by providing an environment where blockchain enjoyers feel welcomed and excited by a hard working team. Fuku the dog is always down for a drink or a sniff (the fun kind). To bring Fuku to life even further, a fun-loving party animal (Fuku) has been developed into a an A.I. agent which the community will continue to train. Fuku is navigating this hooman realm with a snarky bark and a tail-wagging attitude. Offisiell nettside: https://fukuonsol.com/ Kjøp FUKU nå!

Fuku (FUKU) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fuku (FUKU), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 736.37K $ 736.37K $ 736.37K Total forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M Sirkulerende forsyning: $ 999.95M $ 999.95M $ 999.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 736.37K $ 736.37K $ 736.37K All-time high: $ 0.01618493 $ 0.01618493 $ 0.01618493 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00073641 $ 0.00073641 $ 0.00073641 Lær mer om Fuku (FUKU) pris

Fuku (FUKU) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fuku (FUKU) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUKU tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUKU tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUKUs tokenomics, kan du utforske FUKU tokenets livepris!

FUKU prisforutsigelse Vil du vite hvor FUKU kan være på vei? Vår FUKU prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUKU tokenets prisforutsigelse nå!

