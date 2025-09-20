Fuku (FUKU) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00039893 $ 0.00039893 $ 0.00039893 24 timer lav $ 0.00073302 $ 0.00073302 $ 0.00073302 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00039893$ 0.00039893 $ 0.00039893 24 timer høy $ 0.00073302$ 0.00073302 $ 0.00073302 All Time High $ 0.01618493$ 0.01618493 $ 0.01618493 Laveste pris $ 0.00021866$ 0.00021866 $ 0.00021866 Prisendring (1H) -0.12% Prisendring (1D) +58.62% Prisendring (7D) +30.78% Prisendring (7D) +30.78%

Fuku (FUKU) sanntidsprisen er $0.00066284. I løpet av de siste 24 timene har FUKU blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00039893 og et toppnivå på $ 0.00073302, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUKU er $ 0.01618493, mens den rekordlave prisen er $ 0.00021866.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUKU endret seg med -0.12% i løpet av den siste timen, +58.62% over 24 timer og +30.78% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fuku (FUKU) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 663.12K$ 663.12K $ 663.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 663.12K$ 663.12K $ 663.12K Opplagsforsyning 999.95M 999.95M 999.95M Total forsyning 999,945,687.555129 999,945,687.555129 999,945,687.555129

Nåværende markedsverdi på Fuku er $ 663.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUKU er 999.95M, med en total tilgang på 999945687.555129. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 663.12K.