Fujimoto (FUJI) Informasjon Fujimoto is an elderly homeless Japanese man who launched his own cryptocurrency, $FUJI. He writes funny tweets about $FUJI, pachinko, his life and general wisdom. He will often post accompanying pictures of his lifestyle, whether it be eating ramen, or working on his art at the internet cafe. He is very witty so naturally his tweets garner a lot of attention. Rumor has it he is cousins with Satoshi Nakamoto. Offisiell nettside: https://x.com/fujimoto1954 Kjøp FUJI nå!

Fujimoto (FUJI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fujimoto (FUJI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 354.25K $ 354.25K $ 354.25K Total forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Sirkulerende forsyning: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 354.25K $ 354.25K $ 354.25K All-time high: $ 0.00286248 $ 0.00286248 $ 0.00286248 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0.00035427 $ 0.00035427 $ 0.00035427 Lær mer om Fujimoto (FUJI) pris

Fujimoto (FUJI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fujimoto (FUJI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUJI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUJI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUJIs tokenomics, kan du utforske FUJI tokenets livepris!

FUJI prisforutsigelse Vil du vite hvor FUJI kan være på vei? Vår FUJI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUJI tokenets prisforutsigelse nå!

