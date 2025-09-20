Fujimoto (FUJI) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.00034588 $ 0.00034588 $ 0.00034588 24 timer lav $ 0.00041638 $ 0.00041638 $ 0.00041638 24 timer høy 24 timer lav $ 0.00034588$ 0.00034588 $ 0.00034588 24 timer høy $ 0.00041638$ 0.00041638 $ 0.00041638 All Time High $ 0.00286248$ 0.00286248 $ 0.00286248 Laveste pris $ 0.00021888$ 0.00021888 $ 0.00021888 Prisendring (1H) +2.40% Prisendring (1D) +8.99% Prisendring (7D) +9.06% Prisendring (7D) +9.06%

Fujimoto (FUJI) sanntidsprisen er $0.00041516. I løpet av de siste 24 timene har FUJI blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.00034588 og et toppnivå på $ 0.00041638, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUJI er $ 0.00286248, mens den rekordlave prisen er $ 0.00021888.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUJI endret seg med +2.40% i løpet av den siste timen, +8.99% over 24 timer og +9.06% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Fujimoto (FUJI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 415.13K$ 415.13K $ 415.13K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 415.13K$ 415.13K $ 415.13K Opplagsforsyning 999.93M 999.93M 999.93M Total forsyning 999,932,988.38014 999,932,988.38014 999,932,988.38014

Nåværende markedsverdi på Fujimoto er $ 415.13K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUJI er 999.93M, med en total tilgang på 999932988.38014. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 415.13K.