FUEGO (FUEGO) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FUEGO (FUEGO), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.

FUEGO (FUEGO) Informasjon FUEGO is The Deflationary Index Fund on Base. A decentralized, deflationary DeFi protocol generating real yield through DAO-selected blue-chip Base Chain tokens. Serving as both a utility and governance token, FUEGO uses deflationary mechanics and liquidity arbitrage to deliver sustainable income and long-term value to holders. In summary, FUEGO is designed to be a foundational, deflationary pairing asset on Base Chain that empowers token holders through DAO governance, protocol-owned liquidity, and sustainable real yield. Offisiell nettside: https://fuegobase.io/ Teknisk dokument: https://ibased.gitbook.io/fuego

FUEGO (FUEGO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUEGO (FUEGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 864.21K $ 864.21K $ 864.21K Total forsyning: $ 77.27M $ 77.27M $ 77.27M Sirkulerende forsyning: $ 77.27M $ 77.27M $ 77.27M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 864.21K $ 864.21K $ 864.21K All-time high: $ 0.08759 $ 0.08759 $ 0.08759 All-Time Low: $ 0.00356484 $ 0.00356484 $ 0.00356484 Nåværende pris: $ 0.01118295 $ 0.01118295 $ 0.01118295 Lær mer om FUEGO (FUEGO) pris

FUEGO (FUEGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUEGO (FUEGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUEGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUEGO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUEGOs tokenomics, kan du utforske FUEGO tokenets livepris!

FUEGO prisforutsigelse Vil du vite hvor FUEGO kan være på vei? Vår FUEGO prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FUEGO tokenets prisforutsigelse nå!

