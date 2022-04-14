FUBB (FUBB) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FUBB (FUBB), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FUBB (FUBB) Informasjon fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home. Offisiell nettside: https://fubbfubb.xyz Kjøp FUBB nå!

FUBB (FUBB) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FUBB (FUBB), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 17.44K $ 17.44K $ 17.44K Total forsyning: $ 981.56M $ 981.56M $ 981.56M Sirkulerende forsyning: $ 981.56M $ 981.56M $ 981.56M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 17.44K $ 17.44K $ 17.44K All-time high: $ 0.00225887 $ 0.00225887 $ 0.00225887 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FUBB (FUBB) pris

FUBB (FUBB) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FUBB (FUBB) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUBB tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUBB tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUBBs tokenomics, kan du utforske FUBB tokenets livepris!

