FUBB (FUBB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00225887$ 0.00225887 $ 0.00225887 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.54% Prisendring (7D) +9.33% Prisendring (7D) +9.33%

FUBB (FUBB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUBB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUBB er $ 0.00225887, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUBB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og +9.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FUBB (FUBB) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 17.44K$ 17.44K $ 17.44K Opplagsforsyning 981.56M 981.56M 981.56M Total forsyning 981,561,621.293998 981,561,621.293998 981,561,621.293998

Nåværende markedsverdi på FUBB er $ 17.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUBB er 981.56M, med en total tilgang på 981561621.293998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.44K.