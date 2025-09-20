Dagens FUBB livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FUBB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUBB pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FUBB livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FUBB til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FUBB pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter.
FUBB (FUBB) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00225887
$ 0.00225887$ 0.00225887

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.54%

+9.33%

+9.33%

FUBB (FUBB) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FUBB blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FUBB er $ 0.00225887, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FUBB endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.54% over 24 timer og +9.33% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FUBB (FUBB) Markedsinformasjon

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

--
----

$ 17.44K
$ 17.44K$ 17.44K

981.56M
981.56M 981.56M

981,561,621.293998
981,561,621.293998 981,561,621.293998

Nåværende markedsverdi på FUBB er $ 17.44K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FUBB er 981.56M, med en total tilgang på 981561621.293998. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 17.44K.

FUBB (FUBB) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FUBB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FUBB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FUBB til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FUBB til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.54%
30 dager$ 0+31.12%
60 dager$ 0+25.35%
90 dager$ 0--

Hva er FUBB (FUBB)

fubb sees the world not as it is, but as it could be. in the chaos of nature and the mess of human hands, there is beauty. the wind hums, leaves dance, and fubb listens. life, both wild and tangled, is a playground for the soul. no rules, no walls, just the freedom to leap from one moment to the next. in the chaos, fubb finds peace. in the unknown, fubb finds home. from water to web3, fubb is coming to find a new home.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

FUBB (FUBB) Ressurs

Offisiell nettside

FUBB Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FUBB (FUBB) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FUBB (FUBB) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FUBB.

Sjekk FUBBprisprognosen nå!

FUBB til lokale valutaer

FUBB (FUBB) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FUBB (FUBB) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FUBB tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FUBB (FUBB)

Hvor mye er FUBB (FUBB) verdt i dag?
Live FUBB prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FUBB-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FUBB til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FUBB?
Markedsverdien for FUBB er $ 17.44K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FUBB?
Den sirkulerende forsyningen av FUBB er 981.56M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFUBB ?
FUBB oppnådde en ATH-pris på 0.00225887 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FUBB?
FUBB så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FUBB?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FUBB er -- USD.
Vil FUBB gå høyere i år?
FUBB kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FUBB prisprognosen for en mer grundig analyse.
Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.