Fu Bao (FUBAO) Informasjon $FUBAO is a community-driven meme token inspired by Fu Bao, a famous giant panda recognized globally for her cultural significance. The token is built on the core values of transparency, decentralization, and community empowerment. Unlike many other tokens, $FUBAO operates with no team tokens, ensuring that the project is fully owned and governed by its holders. Additionally, with 0% taxes on both buys and sells, users can trade freely without incurring extra fees. The liquidity for $FUBAO has been burned, adding an extra layer of security and trust for its community members. Offisiell nettside: https://fubao.meme Kjøp FUBAO nå!

Fu Bao (FUBAO) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fu Bao (FUBAO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K Total forsyning: $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T Sirkulerende forsyning: $ 500.25T $ 500.25T $ 500.25T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 19.71K $ 19.71K $ 19.71K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Fu Bao (FUBAO) pris

Fu Bao (FUBAO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fu Bao (FUBAO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FUBAO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FUBAO tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FUBAOs tokenomics, kan du utforske FUBAO tokenets livepris!

