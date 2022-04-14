Ftribe Fighters (F2C) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Ftribe Fighters (F2C), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Ftribe Fighters (F2C) Informasjon Ftribe Fighters is a Multiplayer Online Battle Arena (MOBA) game developed for mobile platforms, free-to-play-to-earn token economics and support of AR/VR headsets for an interactive metaverse. Developed by an experienced team of over 20 software engineers and digital artists that have years working experience in the game industry, Ftribe Fighters will be made on the Unity engine and will feature polished, console-quality graphics. Offisiell nettside: https://f2nft.games/ Kjøp F2C nå!

Ftribe Fighters (F2C) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Ftribe Fighters (F2C), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 754.69 $ 754.69 $ 754.69 Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 750.05M $ 750.05M $ 750.05M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 1.01K $ 1.01K $ 1.01K All-time high: $ 0.216424 $ 0.216424 $ 0.216424 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Ftribe Fighters (F2C) pris

Ftribe Fighters (F2C) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Ftribe Fighters (F2C) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet F2C tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange F2C tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår F2Cs tokenomics, kan du utforske F2C tokenets livepris!

F2C prisforutsigelse Vil du vite hvor F2C kan være på vei? Vår F2C prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se F2C tokenets prisforutsigelse nå!

