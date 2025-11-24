fsjal pris i dag

Sanntids fsjal (FSJAL) pris i dag er $ 0.00061226, med en 4.85% endring de siste 24 timene. Nåværende FSJAL til USD konverteringssats er $ 0.00061226 per FSJAL.

fsjal rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 615,902, med en sirkulerende forsyning på 1.00B FSJAL. I løpet av de siste 24 timene FSJAL har den blitt handlet mellom $ 0.00059161(laveste) og $ 0.00065079 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00172293, mens tidenes laveste notering var $ 0.00006157.

Kortsiktig har FSJAL beveget seg -1.58% i løpet av den siste timen og -17.06% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

fsjal (FSJAL) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 615.90K$ 615.90K $ 615.90K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 615.90K$ 615.90K $ 615.90K Opplagsforsyning 1.00B 1.00B 1.00B Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

