FRUG (FRUG) Informasjon FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe. Offisiell nettside: https://frugsolana.xyz/ Kjøp FRUG nå!

FRUG (FRUG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FRUG (FRUG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 11.90K $ 11.90K $ 11.90K Total forsyning: $ 981.24M $ 981.24M $ 981.24M Sirkulerende forsyning: $ 981.24M $ 981.24M $ 981.24M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 11.90K $ 11.90K $ 11.90K All-time high: $ 0.00139965 $ 0.00139965 $ 0.00139965 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FRUG (FRUG) pris

FRUG (FRUG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FRUG (FRUG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRUG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRUG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRUGs tokenomics, kan du utforske FRUG tokenets livepris!

