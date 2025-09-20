Dagens FRUG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens FRUG livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FRUG til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FRUG pristrenden enkelt hos MEXC nå.

FRUG Pris (FRUG)

FRUG (FRUG) Live prisdiagram
FRUG (FRUG) Prisinformasjon (USD)

FRUG (FRUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRUG er $ 0.00139965, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRUG endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -5.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRUG (FRUG) Markedsinformasjon

Nåværende markedsverdi på FRUG er $ 12.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRUG er 981.24M, med en total tilgang på 981244301.709622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.83K.

FRUG (FRUG) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på FRUG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på FRUG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på FRUG til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på FRUG til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-1.92%
30 dager$ 0+23.93%
60 dager$ 0+26.59%
90 dager$ 0--

Hva er FRUG (FRUG)

FRUG is a meme coin born from the frustration of repeated rug pulls in the crypto space. Created by artist Besol, FRUG represents resilience, persistence, and the collective spirit of a community tired of being scammed. The character, inspired by Lurch from the Addams Family, embodies an unshakable frog that’s seen it all—laid-back, emotionless, and indifferent. FRUG aims to combine memes and art in a unique way, involving the community at every step. There is no formal team or roadmap; just an artist and a passionate community driving the project forward. FRUG’s evolution is transparent, with community members actively shaping its direction, making it a refreshing addition to the meme coin universe.

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden.

FRUG (FRUG) Ressurs

FRUG Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil FRUG (FRUG) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine FRUG (FRUG) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for FRUG.

FRUG til lokale valutaer

FRUG (FRUG) tokenomics

Å forstå tokenomics bak FRUG (FRUG) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FRUG tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om FRUG (FRUG)

Hvor mye er FRUG (FRUG) verdt i dag?
Live FRUG prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FRUG-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FRUG til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for FRUG?
Markedsverdien for FRUG er $ 12.83K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FRUG?
Den sirkulerende forsyningen av FRUG er 981.24M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFRUG ?
FRUG oppnådde en ATH-pris på 0.00139965 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FRUG?
FRUG så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FRUG?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FRUG er -- USD.
Vil FRUG gå høyere i år?
FRUG kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FRUG prisprognosen for en mer grundig analyse.
FRUG (FRUG) Viktige bransjeoppdateringer

09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

