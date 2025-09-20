FRUG (FRUG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00139965$ 0.00139965 $ 0.00139965 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -0.30% Prisendring (1D) -1.92% Prisendring (7D) -5.08% Prisendring (7D) -5.08%

FRUG (FRUG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FRUG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FRUG er $ 0.00139965, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FRUG endret seg med -0.30% i løpet av den siste timen, -1.92% over 24 timer og -5.08% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FRUG (FRUG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 12.83K$ 12.83K $ 12.83K Opplagsforsyning 981.24M 981.24M 981.24M Total forsyning 981,244,301.709622 981,244,301.709622 981,244,301.709622

Nåværende markedsverdi på FRUG er $ 12.83K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FRUG er 981.24M, med en total tilgang på 981244301.709622. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 12.83K.