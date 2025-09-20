Dagens Froyo Games livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FROYO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FROYO pristrenden enkelt hos MEXC nå.Dagens Froyo Games livepris er 0 USD. Spor prisoppdateringer for FROYO til USD i sanntid, live-diagrammer, markedsverdi, 24-timers volum og mer. Utforsk FROYO pristrenden enkelt hos MEXC nå.

Mer om FROYO

FROYO Prisinformasjon

FROYO Offisiell nettside

FROYO tokenomics

FROYO Prisprognose

Tjen

Airdrop+

Nyheter

Blogg

Lær

Froyo Games Logo

Froyo Games Pris (FROYO)

Ikke oppført

1 FROYO til USD livepris:

--
----
-0.90%1D
mexc
Disse tokendataene er hentet fra tredjeparter. MEXC fungerer utelukkende som en informasjonsaggregator. Utforsk andre noterte tokens på MEXC Spot-markedet!
USD
Froyo Games (FROYO) Live prisdiagram
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:02:28 (UTC+8)

Froyo Games (FROYO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall:
$ 0
$ 0$ 0
24 timer lav
$ 0
$ 0$ 0
24 timer høy

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.108955
$ 0.108955$ 0.108955

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.81%

+7.37%

+7.37%

Froyo Games (FROYO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROYO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROYO er $ 0.108955, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROYO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og +7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Froyo Games (FROYO) Markedsinformasjon

$ 11.29K
$ 11.29K$ 11.29K

--
----

$ 16.89K
$ 16.89K$ 16.89K

668.27M
668.27M 668.27M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Froyo Games er $ 11.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROYO er 668.27M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.89K.

Froyo Games (FROYO) Prishistorikk USD

I løpet av i dag er prisendringen på Froyo Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 30 dagene har prisendringen på Froyo Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 60 dagene har prisendringen på Froyo Games til USD ble $ 0.
I løpet av de siste 90 dagene har prisendringen på Froyo Games til USD ble $ 0.

PeriodeEndring (USD)Endring (%)
I dag$ 0-0.81%
30 dager$ 0+14.20%
60 dager$ 0+24.06%
90 dager$ 0--

Hva er Froyo Games (FROYO)

A multi-chain GameFi infrastructure that gives a rise to the transformation of gaming and esports ecosystem into the Metaverse on #ETH and #BSC

MEXC er den ledende kryptovalutabørsen som er klarert av over 10 millioner brukere over hele verden. Den er kjent som børsen med det bredeste tokenutvalget, de raskeste tokenoppføringene og de laveste handelsgebyrene i markedet. Bli med i MEXC nå for å oppleve topplikviditet og de mest konkurransedyktige gebyrene på markedet!

Froyo Games (FROYO) Ressurs

Offisiell nettside

Froyo Games Prisforutsigelse (USD)

Hvor mye vil Froyo Games (FROYO) være verdt i USD morgen, neste uke eller neste måned? Hva kan aktivaene dine Froyo Games (FROYO) verdsettes til i 2025, 2026, 2027, 2028 – eller til og med om 10 eller 20 år? Bruk vårt prisprediksjonsverktøy for å utforske både kortsiktige og langsiktige prognoser for Froyo Games.

Sjekk Froyo Gamesprisprognosen nå!

FROYO til lokale valutaer

Froyo Games (FROYO) tokenomics

Å forstå tokenomics bak Froyo Games (FROYO) kan gi dypere innsikt i dens langsiktige verdi og vekstpotensial. Fra hvordan tokens distribueres til hvordan forsyningen administreres, tokenomics avslører kjernestrukturen i et prosjekts økonomi. Lær om FROYO tokenets omfattende tokenomics nå!

Folk spør også: Andre spørsmål om Froyo Games (FROYO)

Hvor mye er Froyo Games (FROYO) verdt i dag?
Live FROYO prisen i USD er 0 USD, oppdatert i sanntid med de nyeste markedsdataene.
Hva er gjeldende FROYO-til-USD-pris?
Den nåværende prisen på FROYO til USD er $ 0. Sjekk ut MEXC-konvertering for nøyaktig tokenkonvertering.
Hva er markedsverdien for Froyo Games?
Markedsverdien for FROYO er $ 11.29K USD. Markedsverdi = nåværende pris × sirkulerende forsyning. Det indikerer tokenets totale markedsverdi og rangering.
Hva er den sirkulerende forsyningen av FROYO?
Den sirkulerende forsyningen av FROYO er 668.27M USD.
Hva var den høyeste prisen noensinne (ATH) forFROYO ?
FROYO oppnådde en ATH-pris på 0.108955 USD.
Hva var den laveste prisen (ATL) på FROYO?
FROYO så en ATL-pris på 0 USD.
Hva er handelsvolumet til FROYO?
Det døgnåpne handelsvolumet i sanntid for FROYO er -- USD.
Vil FROYO gå høyere i år?
FROYO kan bli høyere i år, avhengig av markedsforholdene og prosjektutviklingen. Sjekk ut FROYO prisprognosen for en mer grundig analyse.
Siden sist oppdatert: 2025-09-20 19:02:28 (UTC+8)

Froyo Games (FROYO) Viktige bransjeoppdateringer

Tid (UTC+8)TypeInformasjon
09-19 14:44:00Bransjeoppdateringer
Some public chain tokens show strength, IMX 24-hour increase reaches 16.3%
09-19 12:40:00Bransjeoppdateringer
Altcoin Season Index reports 76, remaining in the "Altcoin Season" zone for two consecutive days
09-19 11:35:00Bransjeoppdateringer
MetaMask Confirms Token Launch, Parent Company CEO Says It Will Come "Earlier Than Expected"
09-18 11:44:00Bransjeoppdateringer
Fed cuts interest rates by 25 basis points, altcoins rise broadly, APX surges over 309% in 24 hours
09-18 03:09:00Bransjeoppdateringer
Data: Today Bitcoin recorded the second-largest daily inflow of 2025, with 29,685 BTC flowing into accumulation addresses
09-16 14:49:00Bransjeoppdateringer
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $359 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $259 million

Ansvarsfraskrivelse

Kryptovalutapriser er underlagt høy markedsrisiko og prisvolatilitet. Du bør investere i prosjekter og produkter som du er kjent med og hvor du forstår risikoen. Du bør nøye vurdere din investeringserfaring, økonomiske situasjon, investeringsmål og risikotoleranse og konsultere en uavhengig finansiell rådgiver før du foretar en investering. Dette materialet skal ikke tolkes som økonomisk råd. Tidligere resultater er ikke en pålitelig indikator på fremtidig ytelse. Verdien av investeringen din kan gå ned så vel som opp, og det kan hende du ikke får tilbake beløpet du investerte. Du er alene ansvarlig for investeringsbeslutningene dine. MEXC er ikke ansvarlig for eventuelle tap du måtte pådra deg. For mer informasjon, se våre vilkår for bruk og risikoadvarsel. Vær også oppmerksom på at data knyttet til den ovennevnte kryptovalutaen presentert her (for eksempel gjeldende live-pris) er basert på tredjepartskilder. De presenteres for deg på "som de er"-basis og kun for informasjonsformål, uten representasjon eller garanti av noe slag. Lenker gitt til tredjepartssider er heller ikke under MEXCs kontroll. MEXC er ikke ansvarlig for påliteligheten og nøyaktigheten til slike tredjepartssider og deres innhold.