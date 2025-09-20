Froyo Games (FROYO) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.108955$ 0.108955 $ 0.108955 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -0.81% Prisendring (7D) +7.37% Prisendring (7D) +7.37%

Froyo Games (FROYO) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROYO blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROYO er $ 0.108955, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROYO endret seg med -- i løpet av den siste timen, -0.81% over 24 timer og +7.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Froyo Games (FROYO) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 11.29K$ 11.29K $ 11.29K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.89K$ 16.89K $ 16.89K Opplagsforsyning 668.27M 668.27M 668.27M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Froyo Games er $ 11.29K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROYO er 668.27M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.89K.