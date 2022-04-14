Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frosty the Polar Bear (FROSTY), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Informasjon Welcome to Antarctica, Home of Frosty the Polar Bear. The coldest meme on Solana. FROSTY THE POLAR BEAR IS THE COLDEST MEME ON THE SOLANA ECOSYSTEM. He's not your average bear; he's navigating the icy realms of the blockchain, cleverly outmaneuvering other memecoins, and asserting his dominance in the frozen tundra. Frosty's all about the strategic play, the calculated moves, and leaving his frosty footprint in the exciting world of crypto. Offisiell nettside: https://frostycto.com/

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frosty the Polar Bear (FROSTY), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 16.12K Total forsyning: $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1000.00M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 16.12K All-time high: $ 0.00835593 All-Time Low: $ 0 Nåværende pris: $ 0

Frosty the Polar Bear (FROSTY) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frosty the Polar Bear (FROSTY) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROSTY tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROSTY tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

FROSTY prisforutsigelse Vil du vite hvor FROSTY kan være på vei? Vår FROSTY prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

