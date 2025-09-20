Frosty the Polar Bear (FROSTY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00835593$ 0.00835593 $ 0.00835593 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.32% Prisendring (7D) -1.63% Prisendring (7D) -1.63%

Frosty the Polar Bear (FROSTY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROSTY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROSTY er $ 0.00835593, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROSTY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.32% over 24 timer og -1.63% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frosty the Polar Bear (FROSTY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 16.12K$ 16.12K $ 16.12K Opplagsforsyning 1000.00M 1000.00M 1000.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Frosty the Polar Bear er $ 16.12K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROSTY er 1000.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 16.12K.