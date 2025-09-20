Frostic (FROST) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.0035137 $ 0.0035137 $ 0.0035137 24 timer lav $ 0.0035977 $ 0.0035977 $ 0.0035977 24 timer høy 24 timer lav $ 0.0035137$ 0.0035137 $ 0.0035137 24 timer høy $ 0.0035977$ 0.0035977 $ 0.0035977 All Time High $ 0.00432983$ 0.00432983 $ 0.00432983 Laveste pris $ 0.00255167$ 0.00255167 $ 0.00255167 Prisendring (1H) +0.04% Prisendring (1D) +0.26% Prisendring (7D) -6.37% Prisendring (7D) -6.37%

Frostic (FROST) sanntidsprisen er $0.00359154. I løpet av de siste 24 timene har FROST blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.0035137 og et toppnivå på $ 0.0035977, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROST er $ 0.00432983, mens den rekordlave prisen er $ 0.00255167.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROST endret seg med +0.04% i løpet av den siste timen, +0.26% over 24 timer og -6.37% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frostic (FROST) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 1.80M$ 1.80M $ 1.80M Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 3.59M$ 3.59M $ 3.59M Opplagsforsyning 500.00M 500.00M 500.00M Total forsyning 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Frostic er $ 1.80M, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROST er 500.00M, med en total tilgang på 1000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 3.59M.