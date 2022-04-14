FROQ (FROQ) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FROQ (FROQ), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FROQ (FROQ) Informasjon The project revolves around $FROQ, a utility token with a total supply of 1 million, designed to power an ecosystem of blockchain-integrated games and community-driven activities. Its primary focus is on providing real utility in two web3 games: Froqorion’s Quest - A role-playing game where players explore a world of elemental frogs, engage in strategic battles, and dive into a detailed narrative. Islands of Sonic - A multiplayer life simulation where users create and explore custom environments, blending creativity with social interaction. $FROQ is also central to supporting the community through various mechanisms like a burn-to-mint process, presale allocations, and liquidity pools, aiming to create a sustainable and engaging blockchain experience. Offisiell nettside: https://froq.xyz Kjøp FROQ nå!

FROQ (FROQ) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FROQ (FROQ), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 43.64K Total forsyning: $ 1.00M Sirkulerende forsyning: $ 745.43K FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 58.54K All-time high: $ 3.16 All-Time Low: $ 0.051127 Nåværende pris: $ 0.058542

FROQ (FROQ) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FROQ (FROQ) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROQ tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROQ tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROQs tokenomics, kan du utforske FROQ tokenets livepris!

