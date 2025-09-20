FROQ (FROQ) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0.069694 $ 0.069694 $ 0.069694 24 timer lav $ 0.072681 $ 0.072681 $ 0.072681 24 timer høy 24 timer lav $ 0.069694$ 0.069694 $ 0.069694 24 timer høy $ 0.072681$ 0.072681 $ 0.072681 All Time High $ 3.16$ 3.16 $ 3.16 Laveste pris $ 0.051127$ 0.051127 $ 0.051127 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -3.68% Prisendring (7D) -8.72% Prisendring (7D) -8.72%

FROQ (FROQ) sanntidsprisen er $0.070002. I løpet av de siste 24 timene har FROQ blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0.069694 og et toppnivå på $ 0.072681, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROQ er $ 3.16, mens den rekordlave prisen er $ 0.051127.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROQ endret seg med -- i løpet av den siste timen, -3.68% over 24 timer og -8.72% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FROQ (FROQ) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 52.04K$ 52.04K $ 52.04K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 70.00K$ 70.00K $ 70.00K Opplagsforsyning 743.43K 743.43K 743.43K Total forsyning 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Nåværende markedsverdi på FROQ er $ 52.04K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROQ er 743.43K, med en total tilgang på 1000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 70.00K.