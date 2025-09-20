Froppy (FROPPY) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.00000151$ 0.00000151 $ 0.00000151 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -- Prisendring (7D) -6.92% Prisendring (7D) -6.92%

Froppy (FROPPY) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FROPPY blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FROPPY er $ 0.00000151, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FROPPY endret seg med -- i løpet av den siste timen, -- over 24 timer og -6.92% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Froppy (FROPPY) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 7.75K$ 7.75K $ 7.75K Opplagsforsyning 287.00B 287.00B 287.00B Total forsyning 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0 287,000,000,000.0

Nåværende markedsverdi på Froppy er $ 7.75K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FROPPY er 287.00B, med en total tilgang på 287000000000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 7.75K.