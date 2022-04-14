FrontFanz (FANX) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FrontFanz (FANX), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

What is FrontFanx(FANX)? FrontFanz is a Web3 subscription platform that offers cutting-edge livestream and video subscription features. The platform uses FANX for its end-to-end token economy. This setup allows creators to sell their content online without banking intermediaries while allowing users to anonymously subscribe to their favorite creators and earn FANX tokens and NFT rewards for using the platform. Offisiell nettside: https://fanx.frontfanz.com/ Teknisk dokument: https://cdn.frontfanz.com/whitepaper.pdf

FrontFanz (FANX) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FrontFanz (FANX), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 19.05K $ 19.05K $ 19.05K Total forsyning: $ 497.79M $ 497.79M $ 497.79M Sirkulerende forsyning: $ 273.95M $ 273.95M $ 273.95M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 34.62K $ 34.62K $ 34.62K All-time high: $ 0.050385 $ 0.050385 $ 0.050385 All-Time Low: $ 0.00004317 $ 0.00004317 $ 0.00004317 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FrontFanz (FANX) pris

FrontFanz (FANX) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FrontFanz (FANX) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FANX tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FANX tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FANXs tokenomics, kan du utforske FANX tokenets livepris!

FANX prisforutsigelse Vil du vite hvor FANX kan være på vei? Vår FANX prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FANX tokenets prisforutsigelse nå!

