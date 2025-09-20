FrontFanz (FANX) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0 $ 0 $ 0 24 timer lav $ 0 $ 0 $ 0 24 timer høy 24 timer lav $ 0$ 0 $ 0 24 timer høy $ 0$ 0 $ 0 All Time High $ 0.050385$ 0.050385 $ 0.050385 Laveste pris $ 0$ 0 $ 0 Prisendring (1H) +0.00% Prisendring (1D) -0.72% Prisendring (7D) -20.81% Prisendring (7D) -20.81%

FrontFanz (FANX) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FANX blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FANX er $ 0.050385, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FANX endret seg med +0.00% i løpet av den siste timen, -0.72% over 24 timer og -20.81% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

FrontFanz (FANX) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 20.03K$ 20.03K $ 20.03K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 36.39K$ 36.39K $ 36.39K Opplagsforsyning 273.95M 273.95M 273.95M Total forsyning 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222 497,793,318.0234222

Nåværende markedsverdi på FrontFanz er $ 20.03K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FANX er 273.95M, med en total tilgang på 497793318.0234222. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 36.39K.