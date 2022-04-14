Frogo The Lord (FROGO) tokenomics
Frogo The Lord (FROGO) Informasjon
FROGO is the first MCP AI Agent on BNB ChAIn💍
How's work?
✅ Users interact with AI Agent ✅ Input goes to Core MCP ✅ Automatically interacts with selected API ✅ Datasources use tooling agent to return output for user
💚 https://frogo.fun
$FROGO’s Mission: AI-Powered DeFi for Everyone.
DeFi is powerful but complex, time-consuming, and inefficient.
$FROGO fixes that.
As the first MCP AI Agent on BNB Chain, we create an autonomous, intelligent DeFi experience. AI executes, optimizes, and simplifies token launches, trading, and staking.
No friction. No manual work. Just AI managing DeFi efficiently.
Frogo The Lord (FROGO) Tokenomics og prisanalyse
Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frogo The Lord (FROGO), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.
Frogo The Lord (FROGO) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller
Å forstå tokenomics bak Frogo The Lord (FROGO) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.
Viktige målinger og hvordan de beregnes:
Total forsyning:
Det maksimale antallet FROGO tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.
Sirkulerende forsyning:
Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.
Maksimal forsyning:
Den harde grensen for hvor mange FROGO tokens som kan finnes totalt.
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.
Inflasjonsrate:
Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.
Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?
Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.
Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.
Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.
Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.
Nå som du forstår FROGOs tokenomics, kan du utforske FROGO tokenets livepris!
