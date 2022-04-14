Frogie (FROGIE) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frogie (FROGIE), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frogie (FROGIE) Informasjon How about something like ... Frogie is a vibrant meme coin capturing the essence of community-driven cryptocurrency with a fresh artistic twist. In just 2 days, we've amassed over 2000 enthusiastic holders. We are bringing back the true meme vibes through unique and refreshing art, backed by a passionate community. With a dedicated developer consistently delivering amazing artwork, Frogie stands out as a dynamic and engaging token in the crypto space. Join us and be part of the fun! Offisiell nettside: https://www.frogie.xyz/ Kjøp FROGIE nå!

Frogie (FROGIE) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frogie (FROGIE), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 20.72K $ 20.72K $ 20.72K Total forsyning: $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M Sirkulerende forsyning: $ 884.72M $ 884.72M $ 884.72M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 20.72K $ 20.72K $ 20.72K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Frogie (FROGIE) pris

Frogie (FROGIE) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frogie (FROGIE) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROGIE tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROGIE tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROGIEs tokenomics, kan du utforske FROGIE tokenets livepris!

FROGIE prisforutsigelse Vil du vite hvor FROGIE kan være på vei? Vår FROGIE prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FROGIE tokenets prisforutsigelse nå!

