Froggy Friends (TAD) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 13.91 $ 13.91 $ 13.91 24 timer lav $ 14.21 $ 14.21 $ 14.21 24 timer høy 24 timer lav $ 13.91$ 13.91 $ 13.91 24 timer høy $ 14.21$ 14.21 $ 14.21 All Time High $ 823.5$ 823.5 $ 823.5 Laveste pris $ 4.51$ 4.51 $ 4.51 Prisendring (1H) -- Prisendring (1D) -1.01% Prisendring (7D) -4.93% Prisendring (7D) -4.93%

Froggy Friends (TAD) sanntidsprisen er $14. I løpet av de siste 24 timene har TAD blitt handlet mellom et bunnivå på $ 13.91 og et toppnivå på $ 14.21, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til TAD er $ 823.5, mens den rekordlave prisen er $ 4.51.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har TAD endret seg med -- i løpet av den siste timen, -1.01% over 24 timer og -4.93% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Froggy Friends (TAD) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 140.00K$ 140.00K $ 140.00K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 140.00K$ 140.00K $ 140.00K Opplagsforsyning 10.00K 10.00K 10.00K Total forsyning 10,000.0 10,000.0 10,000.0

Nåværende markedsverdi på Froggy Friends er $ 140.00K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på TAD er 10.00K, med en total tilgang på 10000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 140.00K.