Froggies (FRGST) Informasjon Froggies Token is created for the community, where we together as one build on a stable and vibrant token. We reward our holders, while building towards more utility and usability for everybody. Play to earn, buy to burn, hold to get rewarded, and utility that will make Froggies Token an interesting option for the now and the future to come. Read our roadmap and see what will bring Froggies Token and its Community to a higher level. To the Moon and Never Back Offisiell nettside: https://www.froggiestoken.com Teknisk dokument: https://drive.google.com/file/d/1l6G1pmUVRycvmBhfZZlf6heuwDOmMYRR/view?usp=drivesdk Kjøp FRGST nå!

Froggies (FRGST) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Froggies (FRGST), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 9.64K $ 9.64K $ 9.64K Total forsyning: $ 100.00T $ 100.00T $ 100.00T Sirkulerende forsyning: $ 31.91T $ 31.91T $ 31.91T FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 30.22K $ 30.22K $ 30.22K All-time high: $ 0 $ 0 $ 0 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om Froggies (FRGST) pris

Froggies (FRGST) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Froggies (FRGST) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRGST tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRGST tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRGSTs tokenomics, kan du utforske FRGST tokenets livepris!

