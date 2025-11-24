Froggi pris i dag

Sanntids Froggi ($FROGGI) pris i dag er $ 0.00082967, med en 1.69% endring de siste 24 timene. Nåværende $FROGGI til USD konverteringssats er $ 0.00082967 per $FROGGI.

Froggi rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 63,593, med en sirkulerende forsyning på 76.74M $FROGGI. I løpet av de siste 24 timene $FROGGI har den blitt handlet mellom $ 0.00082787(laveste) og $ 0.00088322 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00854903, mens tidenes laveste notering var $ 0.00080733.

Kortsiktig har $FROGGI beveget seg -0.07% i løpet av den siste timen og -6.53% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Froggi ($FROGGI) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 63.59K$ 63.59K $ 63.59K Opplagsforsyning 76.74M 76.74M 76.74M Total forsyning 76,740,000.0 76,740,000.0 76,740,000.0

Nåværende markedsverdi på Froggi er $ 63.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på $FROGGI er 76.74M, med en total tilgang på 76740000.0. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 63.59K.