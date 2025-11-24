Frog X Toad 6900 pris i dag

Sanntids Frog X Toad 6900 (FXT) pris i dag er --, med en 13.54% endring de siste 24 timene. Nåværende FXT til USD konverteringssats er -- per FXT.

Frog X Toad 6900 rangerer for tiden som #- etter markedsverdi på $ 14,165.51, med en sirkulerende forsyning på 69.00B FXT. I løpet av de siste 24 timene FXT har den blitt handlet mellom $ 0(laveste) og $ 0 (høyeste), noe som gjenspeiler markedsaktiviteten. Tidenes høyeste notering er på $ 0.00001196, mens tidenes laveste notering var $ 0.

Kortsiktig har FXT beveget seg +0.54% i løpet av den siste timen og -8.30% de siste 7 dagene. I løpet av det siste døgnet nådde det totale handelsvolumet --.

Frog X Toad 6900 (FXT) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Volum (24 timer) ---- -- Fullt utvannet markedsverdi $ 14.17K$ 14.17K $ 14.17K Opplagsforsyning 69.00B 69.00B 69.00B Total forsyning 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0 69,000,000,000.0

