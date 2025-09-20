Frog Games (FG) Prisinformasjon (USD)

24-timers prisendringsintervall: $ 0
24 timer lav $ 0
24 timer høy $ 0
All Time High $ 0.00381228
Laveste pris $ 0
Prisendring (1H) -0.22%
Prisendring (1D) -15.54%
Prisendring (7D) -99.57%

Frog Games (FG) sanntidsprisen er --. I løpet av de siste 24 timene har FG blitt handlet mellom et bunnivå på $ 0 og et toppnivå på $ 0, noe som viser aktiv markedsvolatilitet. Den rekordhøye prisen til FG er $ 0.00381228, mens den rekordlave prisen er $ 0.

Når det gjelder kortsiktig ytelse, har FG endret seg med -0.22% i løpet av den siste timen, -15.54% over 24 timer og -99.57% i løpet av de siste 7 dagene. Dette gir deg en rask oversikt over de siste pristrendene og markedsdynamikken på MEXC.

Frog Games (FG) Markedsinformasjon

Markedsverdi $ 15.59K
Volum (24 timer) --
Fullt utvannet markedsverdi $ 15.59K
Opplagsforsyning 999.34M
Total forsyning 999,339,636.643665

Nåværende markedsverdi på Frog Games er $ 15.59K, med et 24-timers handelsvolum på --. Den sirkulerende forsyningen på FG er 999.34M, med en total tilgang på 999339636.643665. Den fullt utvannede verdsettelsen (FDV) er $ 15.59K.