Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomics

Oppdag viktig innsikt i Frodo the Virtual Samurai (FROG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid.
Frodo the Virtual Samurai (FROG) Informasjon

First Frog on BNB, AI means Animal inteligence

  • 40% airdropped to Binance Megadrop wallets
  • 40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.
  • 20% LP & burn on PancakeSwap and Thena

He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms.

Offisiell nettside:
https://frogonbnb.com/

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomics og prisanalyse

Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frodo the Virtual Samurai (FROG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk.

Markedsverdi:
$ 4.42M
Total forsyning:
$ 5.00B
Sirkulerende forsyning:
$ 5.00B
FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):
$ 4.42M
All-time high:
$ 0.00852264
All-Time Low:
$ 0.00028943
Nåværende pris:
$ 0.00088009
Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller

Å forstå tokenomics bak Frodo the Virtual Samurai (FROG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial.

Viktige målinger og hvordan de beregnes:

Total forsyning:

Det maksimale antallet FROG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet.

Sirkulerende forsyning:

Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender.

Maksimal forsyning:

Den harde grensen for hvor mange FROG tokens som kan finnes totalt.

FDV (fullstendig utvannet verdivurdering):

Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp.

Inflasjonsrate:

Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse.

Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere?

Høy sirkulerende forsyning = større likviditet.

Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning.

Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll.

Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler.

Nå som du forstår FROGs tokenomics, kan du utforske FROG tokenets livepris!

Ansvarsfraskrivelse

Tokenomics-dataene på denne siden er fra tredjepartskilder. MEXC garanterer ikke nøyaktigheten. Vennligst gjør grundig research før du investerer.