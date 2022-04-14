Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Frodo the Virtual Samurai (FROG), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Informasjon First Frog on BNB, AI means Animal inteligence 40% airdropped to Binance Megadrop wallets

40% sent to Binance hot wallet on launch, dedicated to future airdrop for API farming. Details on website.

20% LP & burn on PancakeSwap and Thena He undergoes a transformation into a Virtual Samurai, blending a narrative of evolution, intelligence, and discipline with the technological prowess associated with advanced cryptocurrency platforms. Offisiell nettside: https://frogonbnb.com/ Kjøp FROG nå!

Frodo the Virtual Samurai (FROG) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Frodo the Virtual Samurai (FROG), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M Total forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Sirkulerende forsyning: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 4.42M $ 4.42M $ 4.42M All-time high: $ 0.00852264 $ 0.00852264 $ 0.00852264 All-Time Low: $ 0.00028943 $ 0.00028943 $ 0.00028943 Nåværende pris: $ 0.00088009 $ 0.00088009 $ 0.00088009 Lær mer om Frodo the Virtual Samurai (FROG) pris

Frodo the Virtual Samurai (FROG) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Frodo the Virtual Samurai (FROG) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FROG tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FROG tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FROGs tokenomics, kan du utforske FROG tokenets livepris!

