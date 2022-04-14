Fringe Finance (FRIN) tokenomics Oppdag viktig innsikt i Fringe Finance (FRIN), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

Fringe Finance (FRIN) Informasjon The Fringe Finance platform was created to incubate and deploy experimental, high-yield, smart-contract driven, financial instruments that push the bounds of open finance. Fringe Finance is an algorithmic model that aims to unlock, aggregate and de-risk ~50 billion in dormant value distributed amongst untapped digital assets. Offisiell nettside: https://fringe.fi/ Teknisk dokument: https://app.fringe.fi/FringeWhitepaperv1.2.pdf Kjøp FRIN nå!

Fringe Finance (FRIN) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for Fringe Finance (FRIN), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 156.09K $ 156.09K $ 156.09K Total forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Sirkulerende forsyning: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 156.09K $ 156.09K $ 156.09K All-time high: $ 0.082029 $ 0.082029 $ 0.082029 All-Time Low: $ 0.0001225 $ 0.0001225 $ 0.0001225 Nåværende pris: $ 0.00015409 $ 0.00015409 $ 0.00015409 Lær mer om Fringe Finance (FRIN) pris

Fringe Finance (FRIN) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak Fringe Finance (FRIN) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRIN tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRIN tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRINs tokenomics, kan du utforske FRIN tokenets livepris!

FRIN prisforutsigelse Vil du vite hvor FRIN kan være på vei? Vår FRIN prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv. Se FRIN tokenets prisforutsigelse nå!

