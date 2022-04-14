FridonAI (FRAI) tokenomics Oppdag viktig innsikt i FridonAI (FRAI), inkludert tokenforsyning, distribusjonsmodell og markedsdata i sanntid. Valuta USD

FridonAI (FRAI) Informasjon FridonAI is an open-source AI platform for crypto traders—both beginners and pros. Using specialized AI Agents, we solve real trading challenges in a single, chat-driven interface. Our platform streamlines the entire trading journey with advanced analytics, intelligent search capabilities, real-time notifications and on-chain operations. We also provide a robust framework for developers to build and monetize their own trading agents, fostering a community-driven ecosystem of innovative tools. Offisiell nettside: https://fridon.ai/ Kjøp FRAI nå!

FridonAI (FRAI) Tokenomics og prisanalyse Utforsk viktige tokenomics- og prisdata for FridonAI (FRAI), inkludert markedsverdi, tilbudsdetaljer, FDV og prishistorikk. Forstå tokenets nåværende verdi og markedsposisjon med et raskt blikk. Markedsverdi: $ 34.68K $ 34.68K $ 34.68K Total forsyning: $ 947.54M $ 947.54M $ 947.54M Sirkulerende forsyning: $ 777.22M $ 777.22M $ 777.22M FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): $ 42.28K $ 42.28K $ 42.28K All-time high: $ 0.00152913 $ 0.00152913 $ 0.00152913 All-Time Low: $ 0 $ 0 $ 0 Nåværende pris: $ 0 $ 0 $ 0 Lær mer om FridonAI (FRAI) pris

FridonAI (FRAI) tokenomics: Forklaring av viktige målinger og brukstilfeller Å forstå tokenomics bak FridonAI (FRAI) er viktig for å analysere dens langsiktige verdi, bærekraft og potensial. Viktige målinger og hvordan de beregnes: Total forsyning: Det maksimale antallet FRAI tokener som har blitt eller noen gang vil bli opprettet. Sirkulerende forsyning: Antall tokens som for tiden er tilgjengelige på markedet og i offentlige hender. Maksimal forsyning: Den harde grensen for hvor mange FRAI tokens som kan finnes totalt. FDV (fullstendig utvannet verdivurdering): Beregnet som nåværende pris × maksimal forsyning, som gir en projeksjon av total markedsverdi hvis alle tokener er i omløp. Inflasjonsrate: Reflekterer hvor raskt nye tokens introduseres, noe som påvirker knapphet og langsiktig prisbevegelse. Hvorfor er disse beregningene viktige for tradere? Høy sirkulerende forsyning = større likviditet. Begrenset maksimal forsyning + lav inflasjon = potensial for langsiktig prisøkning. Transparent tokendistribusjon = bedre tillit til prosjektet og lavere risiko for sentralisert kontroll. Høy FDV med lav nåværende markedsverdi = mulige overvurderingssignaler. Nå som du forstår FRAIs tokenomics, kan du utforske FRAI tokenets livepris!

FRAI prisforutsigelse Vil du vite hvor FRAI kan være på vei? Vår FRAI prisforutsigelsesside kombinerer markedssentiment, historiske trender og tekniske indikatorer for å gi et fremtidsrettet perspektiv.

